Covid-19 et Ramadan: Le message de Me Wade aux Sénégalais L’ancien président de la République, Me Abdoulaye Wade a adressé un message aux Sénégalais en ce mois béni de Ramadan, marqué par la pandémie du Covid-19. Il a invité ses compatriotes au respect strict des mesures édictées.

"Chers compatriotes,

Aux étrangers vivant parmi nous,

A tous les membres de la Communauté musulmane du monde.



En ce début du mois de ramadan, je voudrais rendre grâce à Dieu et exprimer mes félicitations à toute la Umma islamique et particulièrement, à tous les musulmans et toutes les musulmanes du Sénégal, et les étrangers de notre communauté islamique vivant parmi nous.



Cette année 2020 aura la particularité d’être marquée par l’agression sans précédent d’un virus, le Covid-19, qui a déjà emporté de nombreux membres de notre communauté au Sénégal et dans le monde.

Certains d’entre nous sont menacés de ne pas être parmi nous au prochain ramadan.



Je vous demande tous de vous engager consciemment et pleinement dans l’offensive mondiale contre le Covid-19, de veiller et de faire veiller au strict respect les prescriptions largement diffusées par l’OMS ainsi que les mesures-barrières décidées par le Gouvernement.



Je formule, à nouveau, des prières de prompte guérison à nos compatriotes qui sont déjà affectés et à toutes les victimes du Covid-19 dans le monde.



Je prie ALLAH, le Tout-Puissant, d’exaucer tous nos vœux et d’agréer toutes nos dévotions, en ce mois de pénitence, de miséricorde et de solidarité agissante.



Que le Miséricordieux veille sur le Sénégal.

Dewenety!



Abdoulaye Wade".



