Covid-19 et Tabaski: Le Chef de l’Etat insiste sur le respect des mesures barrières

Le président de la République, abordant la situation mondiale de la pandémie de la Covid-19, a signalé le rebond exceptionnel que connait la maladie dans le monde, dans le contexte de la réouverture de nos frontières aériennes et de la préparation de la Tabaski.



Ainsi, il a rappelé l’importance de respecter les mesures barrières, avec le nombre important de nos compatriotes travaillant à Dakar et devant regagner leurs familles à l’intérieur du pays.



Il a ainsi demandé au Ministre de Santé et aux ministres impliqués en première ligne, d’accentuer la sensibilisation des populations qui doivent respecter, scrupuleusement, les mesures barrières édictées, notamment le port obligatoire du masque dans les transports et lieux publics.



