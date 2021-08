Covid-19 et épidémie de conjonctivite: Les éclairages du Pr. Pape Ndiaye, ophtalmologue Professeur Pape Ndiaye, ophtalmologue, Chef de Service à l’Hopital Abass Ndao, soutient que l’épidémie de conjonctivite, notée ces derniers temps, n’a pas forcément de corrélation directe avec la Covid-19. Toutefois, relève le spécialiste, le virus Covid-19 est présent dans les larmes des sujets atteints de coronavirus, même s’ils ne présentent pas parfois de signes oculaires.

L’ophtalmologue invite les personnes qui se plaignent des yeux et qui le traînent durant plusieurs jours, à aller rapidement se faire consulter, chez un ophtalmologue. « A l’heure actuelle, il y a une conjonction de deux facteurs : une épidémie liée à une maladie virale, qu’on appelle le coronavirus et une épidémie de conjonctivite », a rappelé Pr. Ndiaye.



L’ophtalmologue précise que « le coronavirus a effectivement des corrélations avec l’œil. Ce dernier est le miroir de l’organisme. Il faut savoir que le virus est présent dans les larmes des sujets qui sont atteints de coronavirus, même s’ils ne présentent pas de signes oculaires. L’œil est un organe de pénétration de cette maladie (Covid-19) ». Contrairement au coronavirus, la conjonctivite est une inflammation, avec plusieurs origines : traumatique, infectieuse, bactérie ou parasite, souligne t-il.



Pr. Ndiaye attire l’attention des pharmaciens et ophtalmologues sur les deux signes négatifs de la conjonctivite. « Quand on a une conjonctivite, on n’a pas mal. Il n’y a pas de douleur avec la conjonctivite. Deuxième signe négatif, c’est lorsqu’on a nettoyé les yeux, la conjonctivite ne baisse pas la vision. La vision de la personne n’est pas altérée en cas de conjonctivite », a-t-il fait savoir.



En général, il y a des conditions climatiques qui font qu’en début d’hivernage, il y a cette épidémie au Sénégal. Si le patient nettoie ses yeux, la conjonctivite ne baisse pas la vision. La vision n’est donc pas altérée. Il est dangereux de considérer que tous les yeux rouges renvoient à la conjonctivite, a-t-il dit.



« Il est interdit de mettre des mains sales sur les yeux, de même que l’eau de mer. L’eau de mer est salée, elle n’est pas propre, interdiction de la mettre dans les yeux, ni de décoction de citron ou de pain de singe », prévient-il. Il faut laver les yeux avec du sérum physiologique ou à défaut, faire bouillir de l’eau, laisser tiédir et laver avec le visage en faisant en même temps recours au savon antiseptique simple, recommande t-il. Si pendant des jours, l’état ne connaît d’amélioration, il devient nécessaire d’aller consulter un spécialiste, en urgence.



Par ailleurs, Pr. Ndiaye rappelle que le coronavirus peut, dans certains cas, se manifester, à travers des signes osculaires. « Au début de l’épidémie, c’est un ophtalmologue chinois qui avait très tôt attiré l’attention, des pouvoirs publics, sur les ondes de manifestations ophtalmologiques des yeux qui pouvaient être en rapport, avec le coronavirus », informe t-il, dans "Le Soleil".

