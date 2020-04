Covid-19 évoqué àSangalkam: Pas de panique, ces 6 cas sont les compatriotes revenus des Etats-Unis, confinés au Lac Rose Le tableau statistique des personnes atteintes de coronavirus, fait état de 6 cas dans la Commune de Sangalkam. Une statistique qui fait peur à une certaine partie des populations, ayant appris l’existence de 6 cas dans cette localité. Précision, il faut comprendre qu’il n’en est rien. Puisque les 6 cas évoqués, concernent les Sénégalais venus des Etats-Unis et logés dans un hôtel au Lac Rose.



Rédigé par leral.net le Lundi 13 Avril 2020 à 23:42 | | 0 commentaire(s)|

Après avoir fermé les frontières, l’Etat du Sénégal avait pris la décision de laisser entrer des compatriotes résidant aux Etats-Unis. Ces derniers, avaient déjà rempli les formalités pour leur retour au pays. Mais comme prévu, ces personnes devaient automatiquement être confinées afin de ne prendre aucun risque de contamination.







En provenance des Etat- Unis par Vol Delta à la date du 25 mars à 6 heures du matin, ils s’étaient confinés. Une fois au campement du Lac Rose, des tests avaient été faits, dont les résultats, sortis deux jours après, révélaient 5 cas positifs







Donc, la population de Sangalkam doit avoir le sommeil tranquille, tout en respectant les mesures d’hygiène. Puisqu’il n’y a pas de cas de coronavirus révélé sur une personne de la localité et ses environs.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos