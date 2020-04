Covid-19 : le bilan dépasse les 90 000 morts en Europe La pandémie de coronavirus a fait plus de 90 000 morts en Europe. Le Vieux continent est le plus touché, avec 65 % du bilan total de décès dans le monde.

Le coronavirus a tué plus de 90 000 personnes en Europe, selon un bilan établi jeudi 16 avril par l'AFP.



Avec un total de 90 180 décès et 1 047 279 personnes infectées, le continent européen est le plus affecté par la pandémie, qui a tué 137 499 personnes dans le monde.



Le plus grand nombre de décès a été recensé en Italie (21 645), suivie par l'Espagne (19 130), la France (17 167) et le Royaume-Uni (12 868).



Au total, au niveau mondial, 2 083 551 personnes ont été contaminées. Mais le nombre de cas détectés ne reflète cependant qu'une fraction du chiffre réel. Beaucoup de pays ne testent en effet que les personnes nécessitant des soins hospitaliers.

