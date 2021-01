Covid-19: le virus esquinte le personnel soignant, physiquement et psychologiquement La Covid-19 a laissé des traces palpables sur le personnel soignant, esquinté sur le plan physique et psychologique. Kaolack, avec vingt et uns (21) décès en 48 heures et quatre vingt dix huit (98) cas communautaires est cernée de toutes parts.

Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Janvier 2021 à 06:56 | | 0 commentaire(s)|

Depuis neuf (09) mois, le système de santé au Sénégal est mis à rude épreuve, les médecins urgentistes et le personnel soignant affecté dans les Centres de traitement épidémiologique (CTE), dans les structures spécialisées et dans le transport médicalisé sont épuisés, renseigne Kritik.





Physiquement et psychologiquement. C'est une alerte de l'Association sénégalaise des médecins urgentistes (ASMU).



La structure invite les populations au sens élevé de la responsabilité. Rien qu'à Kaolack, le virus a fait d'énormes dégâts, malgré les efforts du personnel soignant.



