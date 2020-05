Covid19: Bargny, la commune la plus touchée du district sanitaire de Diamniadio La commune de Bargny serait-elle devenue l’épicentre du coronavirus dans le district de Diamniadio, s’interroge-t-on sur les ondes de la Rfm. Une question qui s’impose, selon ladite radio surtout que sur les 18 cas que compte le district qui regroupe les communes de Yenne, Diamniadio, Sébikotane et Sendou les 13 sont de Bargny.

La situation devient de plus e plus inquiétante et le mouvement 100 volontaires à Bargny dit avoir constaté l’arrivée en masse de pêcheurs. Et ces derniers ne respectent pas les gestes barrières.

Toutefois, des jeunes de la localité sont entrain de sillonner chaque jour les rues de Bargny pour distribuer des masques. Médoune Ndoye membre du collectif 100 volontaires explique : « Nous avons lancé l’initiative un masque un Bargnois, nous sommes à plus de 7000 masques distribués gratuitement pour éviter la propagation du virus ».



