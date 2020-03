Covid19- Destination Dubaï: Hôtels et lieux touristiques désertés

L’économie du Dubaï a connu un ralenti ces derniers temps. La raison évoquée est liée à la propagation du coronavirus dans le monde. Ledit virus, freinant la libre circulation des personnes et des biens, a poussé les autorités de ce pays à fermer les écoles, après un test d’une semaine de cours Online.



Ainsi, des vols en destination des pays asiatiques deviennent faibles. Et, le nombre de visiteurs chinois baisse de 90%. Certains hôtels et lieux touristiques désertés et les expos 2020, prévues du 20 octobre au 10 avril 2020 sont maintenus. A travers cette exposition, devant se tenir sur un site de 438 hectares et placée sous le thème : « connecter les esprits, construire le futur », il est attendu 192 pays participants, dont l’Iran, l’Israël et la Chine, fortement touchés par le coronavirus.



Les organisateurs de cette exposition, s’appuyant sur les prévisions de l’Organisation mondiale de la santé (Oms), considèrent que la pandémie va baisser dans les 90 prochains jours. Tous les évènements devant se passer au mois de mai, constate-t-on, ont été reportés à juin. Et, la majorité des stands de participants, dont celui de la Chine sont déjà, prêts.



