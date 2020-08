Covid19 /Ziguinchor : Le médecin chef alerte : « La situation est tés grave »

Rédigé par leral.net le Jeudi 6 Août 2020

Le médecin-chef de région révèle que Ziguinchor a enregistré 15 décès liés au coronavirus depuis l’apparition de la maladie, informe Libération one line.



« Ce n’est vraiment pas le moment de baisser les bras car tous les départements de la région, tous les districts, sont touchés. Le département de Ziguinchor est à 210 cas déclarés positifs depuis le début de la pandémie. Oussouye est à 12 cas et Bignona 40 cas totalisés. 15 décès sont dénombrés, ce qui donne un taux de mortalité de plus de 5%, un chiffre qui est au-dessus de la moyenne nationale qui tourne autour de 2% », informe le lieutenant-colonel Maodo Malick Diop. Selon lui, «la situation est grave, très grave même ».



