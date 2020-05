Covide-19 et Traitement salarial : Les médecins du Cte de Fann dénoncent une injustice…

Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Mai 2020 à 01:01 | | 0 commentaire(s)|

Ils sont au frontline de la guerre contre la pandémie du coronavirus et ont les mêmes droits que leurs collègues médecins des autres centres de traitement épidémiologique. Mais les médecins du Cte de Fann se disent lésés par les autorités étatiques dans le traitement salarial spécial. Ils fustigent le fait qu’ils ne soient pas primés au même titre que les autres.



« L’Etat du Sénégal avait promis un traitement salarial spécial aux médecins de tous les centres de traitement épidémiologique du Sénégal. Cela ne concerne que les médecins qui travaillent dans ces structures, et qui ne s’occupent que des victimes au covid-19 », informe une source nichée dans le dispositif médical de cet hôpital.



Mais, notre interlocuteur constate, pour le déplorer, que « tous les médecins des autres centres ont connu ce traitement spécial et perçoivent leurs primes sauf ceux de Fann. Et ce n’est pas normal. Pourquoi nous médecins du centre de traitement de Fann ne bénéficions pas de ce traitement. Les autres perçoivent depuis le mois de mars leurs primes. Mais bizarrement, nous, nous ne percevons toujours pas ».



Le ministre de la santé et de l’action sociale avait promis une prime d’encouragement en faveur des médecins au front dans la lutte contre le coronavirus.



Mais notre source précise que « le traitement salarial spécial n’a rien à voir avec cette indemnité dont parlait le ministre »







