Crash Air France (1960): Le Président Diouf l’avait échappé belle !

Dans son édition d’hier, « Le Témoin » est revenu sur le 64e anniversaire la disparition du poète David Diop dans le crash du vol n° 343 d’Air France au large de Dakar. C’était le lundi 29 août 1960. Le journal avait également publié de larges extraits du rapport du Bureau français d’enquêtes et d’analyses (Bea) pour la sécurité de l’aviation civile sur le crash consécutif à de mauvaises conditions techniques et météorologiques (fortes pluies). Dès la parution de notre édition, de nombreux lecteurs ont réagi pour nous « féliciter » à propos de cet article.



Nos « vieux » lecteurs nous rappellent aussi que l’ancien président Abdou Diouf avait échappé à ce crash. Car ce jour-là, le président Abdou Diouf, alors étudiant, devait revenir au Sénégal à la fin de ses études et avait acheté un billet d’avion à cette fin. C’est son ami Habib Thiam qui lui avait conseillé de renoncer à prendre le vol du jour (n° 343 d’Air France) qui devait rallier Dakar en le suppliant de prendre le bateau. Abdou Diouf avait fini par céder à la demande pressante de son ami et avait voyagé par la voie maritime. L’appareil avait décollé et, à son approche de Dakar, était tombé dans les eaux de l’océan Atlantique avec à son bord, entre autres passagers, un illustre poète, David Diop. De même qu’un certain Mohamed Thiam alias Baba qui était le jeune frère de l’ancien Premier ministre Habib Thiam.

