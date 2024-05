Crash d’hélicoptère en Iran : Les recherches se poursuivent pour retrouver le président Raïssi Rédigé par leral.net le Lundi 20 Mai 2024 à 01:38 | | 0 commentaire(s)|

Iran Atlanticactu/ Téhéran/ Youssef Zyne Un hélicoptère transportant le président iranien Ebrahim Raïssi et son ministre des Affaires étrangères s’est écrasé ce dimanche alors qu’il survolait une zone montagneuse du nord de l’Iran. Les recherches sont compliquées par un épais brouillard, et par la tombée de la nuit. Les opérations de recherche et de sauvetage dans les montagnes du nord-ouest de l’Iran se sont poursuivies tôt lundi, plusieurs heures après le crash de l’hélicoptère à bord duquel se trouvaient le président iranien Ebrahim Raïssi et sa délégation. Plus de 65 équipes de secours ont été dépêchées dans la province de l’Azerbaïdjan oriental, où l’accident s’est produit, mais le mauvais temps a entravé les efforts. Selon les dernières informations, le rayon de l’opération de recherche où l’hélicoptère transportant le président Raïssi, le ministre des affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian, le dignitaire religieux Ayatollah Al-Hashem et le gouverneur de l’Azerbaïdjan oriental Malik Rehmat a dû effectuer un « atterrissage bruta » a été réduit à 2 kilomètres (contre 20 km auparavant). Cependant, les conditions météorologiques restent défavorables compte tenu du brouillard épais, des fortes pluies et du terrain accidenté dans la région. Pir-Hossein Kolivand, président du Croissant-Rouge iranien, a déclaré à la télévision d’État que les équipes de secours avaient procédé à des recherches à certains endroits où elles pensaient que l’hélicoptère avait pu s’écraser, mais qu’elles n’avaient rien découvert. Il s’est empressé d’ajouter que les équipes de secours ont maintenant ciblé un autre endroit dans la région montagneuse où elles sont actuellement engagées dans une opération de recherche, ajoutant que les conditions sont difficiles. Ruhullah Mutafakir Azad, député iranien de la province de l’Azerbaïdjan oriental, cité par les médias d’État, a déclaré que des membres des forces armées, des ministres, des parlementaires et des responsables provinciaux étaient tous présents sur le terrain et que des équipements suffisants avaient été mis à disposition pour les opérations de recherche et de sauvetage. Il a exprimé l’espoir que de « bonnes nouvelles “ concernant l’état de santé de Raïssi et de son entourage seront annoncées dans les heures à venir, une fois que les efforts de sauvetage auront donné les ” résultats escomptés ». Parmi les personnes présentes sur le site de l’incident figurent le vice-président Mohammad Mokhber et le commandant en chef du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI), le général Hossein Salami, qui seraient les responsables des opérations de recherche et de sauvetage.



