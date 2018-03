Crash d'un hélico de l'armée: Macky Sall instruit la mise en place d'une commission d'enquête (porte-parole)

"Un hélicoptère de transport de l'Armée de type Mi-17, immatriculé 6WHTA, raliant Ziguinchor -Dakar, s'est écrasé près de Missirah (dans la zone des Mangroves), région de Fatick, lors d'une mission de service social », renseigne un communiqué du porte-parole du gouvernement.



« Dès réception du message de détresse lancé par un aéronef, toutes les équipes techniques des services aéronautiques sénégalais se sont rendues au Centre régional de navigation aérienne de l'ASECNA, pour suivre la situation en relation avec l'Etat-major de l'Armée de l'Air, tout en rendant compte en continu au Chef de l'Etat, Chef suprême des Armées », note le texte.



Le document souligne que « le Chef de l'Etat a aussitôt instruit le Gouvernement et le Chef d'Etat-major Général des Armées, de mettre en place une commission d'enquête afin de déterminer les circonstances de l'accident ».



« Selon les dernières informations fournies par les secours dépêchés immédiatement sur place, six (6) personnes ont perdu la vie lors de l'accident. Les autres passagers qui ont été blessés sont au nombre de 14 dont trois (3) grièvement. Les personnes blessées sont actuellement prises en charge par le Groupement national des Sapeurs Pompiers et sont en cours de transfert vers l'Hôpital régional de Kaolack. »



Le Chef de l'Etat, Chef suprême des Armées présente ses condoléances ainsi que celles de la Nation aux familles des victimes, en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés.