Crash de Missirah : le Président Macky Sall annule ses déplacements

Le chef de l’Etat, Macky Sall, a annulé sa participation au 8e forum de l’Eau (FME) au Brési,l en raison du crash d’un hélicoptère de l’armée survenu mercredi dans la région de Fatick, informent des sources.



Le Forum est prévu du 18 au 23 mars à Brasilia (Brésil), sur le thème du "Partage de l’eau".



Huit personnes ont perdu la vie et douze autres ont été blessées dans cet accident d’hélicoptère survenu dans les mangroves à Missirah, une localité de la commune de Toubacouta, dans la région de Fatick.



Le président de la République a décidé de ne pas se rendre au Brésil à la suite du crash d’un hélicoptère de l’armée sénégalaise, selon le Pôle de communication de la présidence de la République.



Organisé tous les trois ans, le Forum mondial de l’Eau qui coïncide avec la Journée internationale de l’eau (22 mars), constitue un moment privilégié de débats et d’échanges sur les problématiques liées à l’eau à l’échelle mondiale, informent des sources.



Le Forum mondial de l’Eau organisé par le World Water Council vise à ‘’promouvoir la sensibilisation, renforcer l’engagement politique et déclencher des actions sur les problèmes critiques de l’eau à tous les niveaux, afin de faciliter la conservation, la protection, le développement, la planification, la gestion et l’utilisation efficaces de l’eau dans toutes ses dimensions sur une base écologiquement durable pour le bénéfice de toute vie".



"Il contribue au dialogue du processus de prise de décision sur l’eau au niveau mondial, afin de parvenir à une utilisation rationnelle et durable de cette ressource. Compte tenu de sa portée politique, technique et institutionnelle, l’une des principales caractéristiques du Forum est la participation ouverte et démocratique d’acteurs issus de différents secteurs, ce qui en fait un événement de la plus haute importance dans l’agenda international", selon les mêmes sources.











