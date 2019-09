Crash de l’Avion de Sénégal Air : 4 ans après le crash, pas de trace

Le mystère reste encore à être percé quatre ans après la disparition de l'avion de Sénégal Air. Il avait fait 7 morts en 2015. « Aucun corps n'a été retrouvé jusque-là et pas de trace de l'avion qui s'est englouti dans l'Océan Atlantique », lit-on, dans le journal Le Quotidien.



« Les résultats de l'enquête menée par le Bureau d'enquête accident (Bea) ont révélé que pendant l'abordage, l'avion Hs 125, qui effectuait un vol d'évacuation sanitaire sur Ouagadougou (Burkina Faso), n'a pas respecté son niveau de vol (FL-340) lors du croisement avec un Boeing 737-800 de la compagnie équato-guinéenne Ceiba », rappelle-t-il.



A retenir que l'avion de Sénégal Air avait à son bord, 3 membres d'équipage de nationalités algérienne et congolaise, deux infirmiers et un médecin sénégalais et une patiente française. Et, le drame s'est joué à 10 000 mètres d'altitudes à hauteur de la ville de Tambacounda.



