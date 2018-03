Crash de l'avion de "Senegal Air" : La justice française enquête à Dakar

La juge française enquête sur le crash de l’avion médicalisé de Sénégal Air, survenue le 5 septembre 2015. Le Tribunal de Grande instance de Paris a demandé au Doyen des juges de Dakar, l’exécution d’une commission rogatoire dans le cadre d’une information judiciaire pour homicide involontaire, renseigne Libération. Sept personnes dont une patiente française originaire de Saint-Estève, ont trouvé la mort dans ce crash survenu au large de Dakar. L’avion de Sénégal Air avait heurté en plein vol un autre de la compagnie Ceiba.



Le rapport du Bureau d’enquête et d’analyse (BEA) avait mis en cause plusieurs dysfonctionnements, notamment que la compagnie ne disposait que d’un seul avion et d’un seul équipage avec un seul mécanicien. Au Sénégal, les résultats de l’enquête du BEA ont été communiqués à la justice sans le moindre développement, depuis. Du côté de la justice française, on souhaite entendre les personnes qui auraient joué un rôle direct ou indirect dans l’accident.