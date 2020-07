Crash sur l'axe Schengen: Le Sénégal et le Gabon se radicalisent Le Ministre du Tourisme n'aime pas la stigmatisation faite aux pays africains dont le Sénégal, snobé par l'Union européenne sur son espace. De fait, il applique la loi du Talion. Comme le Gabon qui refuse le visa au G 27.

Rédigé par leral.net le Jeudi 2 Juillet 2020 à 07:41 | | 0 commentaire(s)|

Le Ministre précise qu’avec la réouverture du ciel aux vols internationaux, le principe de la réciprocité sera applicable à tous les États ayant pris des mesures à l'encontre du Sénégal.



Alioune Sarr de préciser qu'il " n'aime pas la stigmatisation faite aux pays africains ".



Le Sénégal fait partie des pays non autorisés à survoler l'espace Schengen en cette période de pandémie.



