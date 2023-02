Crbs : Lettre ouverte au ministre des Sports, Yankhoba Diatara

Irrégularités concernant la convocation de l’Assemblée générale de la Fédération Sénégalaise de Basketball (FSBB)



Monsieur le Ministre des sports,



Par la présente, nous vous prions de bien vouloir demander au Président de la FSBB de se conformer à la réglementation en vigueur, pour une bonne organisation de l’Assemblée générale d’informations. Les clubs regroupés au sein de la CRBS et Keur MAKGNY, exigent un respect strict des statuts et règlement intérieur et la production de documents de synthèse dignes d’une fédération de niveau 1 africain et leur transmission dans les délais requis. Une opinion des commissaires des comptes est obligatoire et nécessaire avant l’organisation d’une Assemblée générale.



I. La nécessité de la transmission du rapport des commissaires aux comptes 15 jours avant l’assemblée générale d’informations (article 31 des statuts de la FSBB).



L’alinéa 3 de l’article 31 des statuts de la FSBB stipule : « les commissaires aux comptes produisent un rapport, conformément aux dispositions en vigueur, transmis au Bureau, aux ligues et aux associations sportives quinze jours avant l’assemblée générale ».



Les commissaires aux comptes vérifient que les dépenses déclarées dans le rapport financier ont effectivement été engagées et encaissées par les bénéficiaires. À cette fin, ils examinent les pièces justificatives (factures, ordre virement et copies des chèques) ainsi que les preuves de paiement. Ils examinent aussi les relevés bancaires, le grand livre des comptes financiers (s’il en existe) et les états de concordance bancaire. Du fait de leurs serments, ils pourront édifier les associations affiliées et l’opinion sur la destination des cent quarante millions (140 000 000) FCfa des fonds COVID, pour lesquels la Cour des Comptes n’a toujours pas reçu de pièces justificatives.



II. Les documents ne sont pas sincères et ne donnent pas une bonne information aux membres de l’Assemblée générale.



Le rapport doit décrire de manière suffisamment détaillée, les transactions financières pour permettre aux clubs de comprendre la nature et la portée de l’exécution budgétaire, d’où pour une bonne transparence, il est nécessaire pour la FSBB de présenter :



Ø le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés ;

Ø le compte de résultat consolidé ;

Ø le tableau de résultat global consolidé ;

Ø le bilan consolidé ;

Ø le tableau de flux de trésorerie consolidé ;

Ø le tableau de la comptabilité des matières.



La FSBB nous a transmis un document de 3 pages et demi, évasif et avare en informations, avec deux tableaux de trois colonnes (recettes enregistrées ; dépenses effectuées.) et un bilan financier en III, sans tableau.



Beaucoup d’incohérences ont été notées et des déséquilibres visibles.



Pour toutes ces raisons et en cohérence avec leur vocation de veille, d’alerte et de propositions pour la bonne marche du Basketball sénégalais, les Clubs regroupés au sein de la CRBS et l’Association Keur Makgny, exigent de la Fédération Sénégalaise de Basketball, de surseoir à l’Assemblée générale d’informations pour le respect de la discipline des normes, en se conformant aux textes règlementaires, notamment l’Article 31 des Statuts et Règlements généraux de la FSBB.



Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de notre très haute considération.



Convergence pour le renouveau du basket-ball-Sénégal/ Keur Makgny