Création et déploiement de solutions de financements innovants : Ibrahima Kane lance Delaa Impact et rejoint le cabinet A&A Strategy

«Nous sommes heureux d’accueillir Ibrahima Kane dans le cadre d’une collaboration croisée. Nous allons soutenir Ibrahima Kane dans le lancement de Delaa Impact, un fonds d’investissement dédié à la création et au déploiement de solutions de financements innovants aux besoins en infrastructures et industries au Sénégal et en l’Afrique de l’Ouest », lit-on dans un communiqué de presse.



Parallèlement, ajoute la même source, l’arrivée d’Ibrahima Kane en tant que Senior Vice-president chez A&A Strategy va consolider l’expertise et le leadership du cabinet dans les domaines de l’industrie et du financement de projet. Ibrahima Kane est ancien Partner Advisory Afrique francophone chez Kpmg (avril 2023-avril 2024), il a également été Directeur Général de la compagnie aérienne Air Sénégal (2019-2022), et du Fonds souverain d’investissements stratégiques du Sénégal – Fonsis (2016-2019). Ibrahima Kane compte plus de 25 années d’expérience professionnelle et de direction dans l’agro-industrie et les mines en France, au Cameroun, en Côte-d’Ivoire, au Sénégal et en Mauritanie. Il est Co-fondateur et administrateur de la Laiterie du Berger depuis 2006, première unité industrielle au Sénégal fabriquant des produits laitiers à base de lait frais collecté auprès d’éleveurs traditionnels. Ibrahima Kane est ingénieur diplômé de l’Ecole polytechnique et de l’Ecole nationale des ponts et chaussées (collège Génie industriel) à Paris. Il a également un Executive leadership certificate du London Business School à Londres.



A&A Strategy and Investment Advisory est une boutique de conseil en stratégie et en financement de projet basée à Dakar. Créée en 2019 par Amarou Aw, le cabinet compte une quinzaine de collaborateurs. La moitié de son activité est réalisée avec le secteur parapublic sénégalais et l’autre moitié avec le privé international et national opérant au Sénégal et en Afrique de l’Ouest. Amarou Aw est ingénieur diplômé de l’Ecole nationale des ponts et chaussées à Paris. Il a également un Mba (Technology and Entrepreneurship) du Ponts Business School et un certificat en Oil & Gas Economics de l’Institut français du Pétrole (Ifp) à Paris. Il a commencé sa carrière en conseil en stratégie chez Mars & Co à Paris et à Londres avant de rejoindre le Fonsis (2017-2019) puis de lancer le cabinet A&A Strategy.



Ibrahima Kane, Ceo Delaa Impact et Senior VP A&A Strategy: « Je suis ravi d’ouvrir cette nouvelle page entrepreneuriale et ma collaboration avec A&A Strategy. J’ai une riche expérience de travail avec mon camarade des Ponts et Chaussées, Amarou Aw, d’abord au Fonsis puis chez Air Sénégal. Je suis impatient de participer à la croissance de A&A Strategy et d’apporter du capital, à travers Delaa Impact, aux projets d’infrastructures et d’industrie dont nos pays ont tant besoin. ».



Amarou Aw, Managing Partner A&A Strategy : « Ibrahima est un esprit fécond et d’une grande bienveillance. Notre collaboration lui fournira le cadre innovant et la flexibilité nécessaire pour continuer à relever les défis du Sénégal et de l’Afrique. Je suis heureux de prendre avec lui ce tournant important pour A&A Strategy et de rajouter des capacités d’investissement à son expertise Conseil. », a indiqué M. Aw.

