Création tous azimuts de Directions : Oumar Guèye freine les maires « pressés » et les rappelle à l’ordre Dans une lettre-circulaire, le Ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des territoires, Oumar Guèye a tenu, après constat, à freiner les ardeurs de certains maires qui s'empressent de créer des Directions tous azimuts. En leur rappelant les dispositions du décret sur les organigrammes-types, il leur a adresse une lettre- circulaire avec en pièce jointe, le décret n° 2020-30 du 08 janvier 2020.

Mesdames et Messieurs les Présidents de Conseil départemental

- Mesdames et Messieurs les Maires

-Madame et Messieurs les Gouverneurs de région



Objet: institutionnalisation des organigrammes-types des collectivités territoriales



Mesdames et Messieurs,



La loi n° 2013-10 du 28 décembre 2013 modifiée portant Code général des

Collectivités territoriales prévoit, à l'alinéa 1er de son article 284 que « les services des départements et des communes sont organisés conformément aux organigrammes-types fixés par décret».



En application de ladite loi, le décret n° 2020-30 du 08 janvier 2020, dont

copie est ci-jointe, prévoit les services que peuvent créer les différents ordres de collectivités territoriales, en tenant compte, notamment, de leurs spécificités.



Les dispositions de l'article 31 du décret sus évoqué précisent que, dans un

délai de deux ans, à compter de la date de son entrée en vigueur, l'organisation des services des départements et des communes doit être conforme aux organigrammes-types tels que prévus.



Par conséquent, pour éviter que ces dispositions réglementaires, dans leur

application, souffrent de manquements, je vous invite à prendre toutes les mesures appropriées pour instituer ces organigrammes-types afin de rationaliser la gestion des ressources humaines et d'asseoir ainsi, une meilleure organisation administrative au sein de vos collectivités territoriales respectives.



J'en appelle à votre sens des responsabilités pour une exécution correcte de la présente lettre-circulaire et vous prie de croire, Mesdames et Messieurs, à l'assurance de ma considération distinguée.

















