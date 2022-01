Crédit Mutuel du Sénégal: Les travailleurs annoncent une grève Les travailleurs du crédit mutuel du Sénégal (CMS) menacent de partir en grève si le ministre des Finances et du Budget ne prend pas en compte leurs exigences. D’après les syndicalistes, un préavis a été déposé sur la table d’Abdoulaye Daouda Diallo.



La délégation mixte regroupant les organisations syndicales du CMS (SDECMS et SNTMECAC / Section CMS) a décidé de manière concertée d’exiger la satisfaction de ses revendications légitimes qui sont évidemment toutes exclusivement professionnelles », informe les syndicalistes.



Ces travailleurs comptent boycotter le travail sur l’ensemble du réseau du crédit mutuel du Sénégal (CMS) à partir du 12 et 13 janvier.



Et, ils exigent la démission du directeur général Amadou Jean-Jacques Diop et les responsables de la crise. Mais aussi, la nomination d’un directeur général par intérim.



