Crédits octroyés par les Sfd de l’Union : La Bceao note une baisse de 72,6 milliards FCFA en mars 2024

Toutefois, souligne la Bceao qui donne l’information, en glissement annuel, il a enregistré une progression de 15,9%. Le repli trimestriel de l’encours des crédits a été constaté dans tous les pays de l’Union, sauf le Sénégal (+7,9 milliards FCFA, +1,1%).



Dans les autres Etats, la situation se présente comme suit : Bénin (-28,9 milliards FCFA, -10,9%), Côte d'Ivoire (-25,0 milliards FCFA, -3,9%), Mali (-11,6 milliards FCFA, -5,5%), Togo (-9,2 milliards FCFA, -2,5%), Burkina (-4,6 milliards FCFA, -1,2%), Niger (-1,1 milliard FCFA, -8,8%) et Guinée-Bissau (-400,0 milles FCFA, -2,6%).



Cette baisse généralisée s'explique par un phénomène saisonnier, caractérisé par une contraction de la consommation des populations après les importantes dépenses réalisées pendant les fêtes de fin d'année. Les crédits accordés par les SFD sont constitués à 51,9% de concours à court terme. Les prêts à moyen et long termes représentent respectivement 29,6% et 18,5% du total de l’encours des crédits à fin mars 2024.



La clientèle masculine des institutions de microfinance a bénéficié de 49,5% des crédits octroyés, tandis que les femmes et les groupements ont respectivement représenté 24,1% et 26,4% des concours accordés.



Le montant moyen des crédits octroyés par client est ressorti à 136.365 FCFA à fin mars 2024, en baisse par rapport au trimestre précédent (-4,0%), en lien avec le recul de l’encours des crédits. Toutefois, en glissement annuel, un accroissement de 6,2% est noté.



La qualité du portefeuille de crédits des Sfd s’est détériorée au cours du premier trimestre 2024, résultant de la conjugaison de la hausse des créances en souffrance (+30,6 milliards FCFA, +19,1%) et de la baisse des crédits (-72,6 milliards FCFA, -2,8%). En effet, le taux brut de dégradation du portefeuille s’est établi à 7,6% contre 6,2% à fin décembre 2023, pour une norme maximale de 3,0%. En mars 2023, ce taux était estimé à 6,9%.



A fin mars 2024, informe la Bceao, 9 institutions de microfinance sont sous administration provisoire, à l’instar du trimestre précédent. Ces structures sont réparties comme suit : 1 au Bénin, 1 au Burkina, 1 en Côte d’Ivoire, 1 au Mali, 3 au Niger et 2 au Togo. Au total, la dynamique positive d'évolution des indicateurs d’activités des Sfd s’est poursuivie à l’instar des années précédentes. Toutefois, la maîtrise du risque de crédit demeure un des principaux défis pour consolider les acquis.

Adou FAYE