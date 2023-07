Crédits octroyés par les Sfd de l’Union : Une baisse de -1,0% enregistrée au 1er trimestre 2023

« La baisse trimestrielle des crédits a été observée au Bénin (-25.059,4 millions FCFA, -10,7%), en Côte d’Ivoire (-6.921,0 millions FCFA, -1,3%), au Mali (-4.532,5 millions FCFA, -2,3%), au Burkina (-4.058,5 millions FCFA, -1,2%), au Togo (-717,8 millions FCFA, -0,2%) et en Guinée-Bissau (-233 mille FCFA, -0,4%). En revanche, une hausse a été notée au Sénégal (+19.706,5 millions FCFA, +3,4%) et au Niger (+444,7 millions FCFA, +3,4%) », informe la Bceao.



Les crédits accordés par les Sfd sont constitués à 51,1% par les concours à court terme. Les prêts à moyen et long termes représentent respectivement 31,2% et 17,7% du total de l’encours des crédits sur la période sous revue. La clientèle masculine des institutions de microfinance a bénéficié de 52,8% des crédits octroyés, tandis que les femmes et les groupements ont respectivement représenté 19,8% et 27,4% des crédits. Le montant moyen des crédits octroyés par client est ressorti à 122.787 FCFA à fin mars 2023, en baisse par rapport au trimestre précédent (-3,9%).



Cette baisse résulte de la diminution de l’encours des crédits dans un contexte de hausse de l’effectif des clients des Sfd au cours de la période sous revue. Toutefois, en glissement annuel, un accroissement de 5,7% a été observé.

Pour l'ensemble du secteur de la microfinance, l’encours des crédits octroyés au 31 mars 2023 représente 6,6% de celui des établissements de crédit de l'Union, à l’instar du trimestre précédent.

Adou FAYE

L'encours des crédits octroyés par les Sfd de l'Union a baissé de 21.138,3 millions FCFA (soit -1,0%) par rapport au trimestre précédent pour s'établir à 2.150.779,1 millions FCFA. Selon la Bceao qui donne l'information, toutefois, en glissement annuel, il est noté une augmentation de l'encours des crédits de 14,9%.