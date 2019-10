Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Crème maison efficace pour traiter les vergétures Rédigé par leral.net le Lundi 7 Octobre 2019 à 12:46 | | 0 commentaire(s)| Composée d’ingrédients naturels et hydratants, cette crème pénètre facilement dans les tissus pour donner une plus grande élasticité aux fibres de la peau. Son application donnera à votre peau un aspect plus ferme, plus lisse en réactivant la circulation sanguine tout en combattant la flaccidité.

Voici une crème maison, 100% naturelle et économique pour traiter efficacement les vergetures.



Ingrédients

Selon la quantité souhaitée

- Du beurre de karité

- De l’huile de coco (20 g)

- Des capsules d’huile de vitamine E



Mode d'emploi

Mettez le beurre de karité dans un récipient résistant à la chaleur et placez-le au bain-marie.

Lorsque le beurre de karité a fondu, ajoutez l’huile de coco et remuez, à feu doux, retirez du feu.

Renverse ensuite dans un récipient et attendez qu’elle se solidifie.

Conservez-la dans un endroit frais et sec pour une bonne conservation.

Appliquez cette crème sur les zones telles que les fesses, le ventre et les seins, là où apparaissent les vergetures. Et massez quelques minutes jusqu’à ce que le produit soit bien absorbé.

Répétez l’application régulièrement tous les jours, matin et soir.



Mam Dieng



