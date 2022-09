Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Cri de détresse : "Je ne sais pas combien de temps je vais encore tenir... Qu'est-ce que je dois faire ?J'ai tellement mal" Rédigé par leral.net le Samedi 10 Septembre 2022 à 12:03 | | 0 commentaire(s)| J'ai 23 ans. Je suis mariée depuis 3 ans. Ma mère est arrivée chez nous pour un traitement d'un mois, je précise qu'elle a 38 ans. Après son traitement, elle est restée plus de 9 mois. Sa présence me gênait pas, j'avais peur que mon mari se plaigne mais il ne l'a jamais fait.



J'étais très loin d'imaginer pourquoi mon mari ne se plaignait jamais de sa présence. Je suis femme de ménage chez une femme, histoire d'aider Monsieur à joindre les 2 bouts.



Temps yi passé, je suis revenue plus tôt que d'habitude du boulot et je les ai surpris en plein ébat sexuel sur notre lit, j'ai pas pu supporter le choc et j'ai eu un malaise.



Quand j'ai retrouvé mes esprits, j'étais encore plus choquée par leur réaction bilay 😭, ils n'étaient pas du tout choqués, roussougne ci sakh. Il m'a clairement fait comprendre qu'ils sortent ensemble depuis des mois 😞 que sama yaye da eumbou domam, que ma mère a réussi à tomber enceinte, contrairement à moi.



Il m'a vraiment tué sur ce coup 😭, may wakh ak sama yaye, elle ne dit rien, elle m'a seulement confirmé sa grossesse. Quelques jours plus tard, je lui ai demandé de faire partir ma mère, il m'a dit qu'il peut pas chasser une femme qui porte son enfant.



C'est moi qu'ils veulent faire partir, car je subis tout dans cette maison. Je me demande si cette femme m'a réellement mise au monde ?



Où est-ce que je vais me plaindre ?



Je suis sa fille unique et j'ai jamais vu mon père, elle est en conflit avec toute sa famille, je connais même pas sa famille aussi.



Qu'est-ce que je dois faire ? J'ai tellement mal.













Anonyme





