Cri de détresse des étudiants boursiers sénégalais au Maroc : les nouveaux venus renvoyés de leurs établissements pour des mois impayés C’est un cri de détresse provenant des étudiants boursiers sénégalais établis au Maroc qui est parvenu à leral.net. Les nouveaux d'étudiants renvoyés de leurs établissements à cause des mois impayés sont dans le désarroi.

Cet appel au secours est du président des étudiants boursiers au Maroc expliquant qu’actuellement les nouveaux d'étudiants sont renvoyés de leurs établissements .



« Nous avons appelés la SGEE ( Service de Gestion des Étudiants Sénégalais à l'Etranger) ils ont dis qu'ils n'ont pas encore reçu la décision de cette année . On a aussi appelé la secrétaire du ministre elle nous dit qu'elle est toujours en réunion », explique-t-il .



Ainsi leurs camarades n'osent même pas appeler leurs parents pour leur dire qu'ils ont été renvoyés de leurs établissements. Une situation vraiment embarrassante qu’ils n’osent pas partager avec leurs familles



« Nous lançons un appel au Président de la République Mr Macky Sall et au Ministre Cheikh Omar Hann d'aider nos pauvres camarades qui risquent de ne pas faire leurs examens ! »



L’alerte est donc partagée avec l’espoir d’une prompte réaction des autorités étatiques !



