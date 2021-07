Crime à Diamniadio: Lobé ndiaye, tuée, mise dans un sac et jetée aux abords du péage Encore un crime odieux qui s'est déroulé aux abors de Diamniadio, avec le meurtre d'une dame répondant au nom de Lobé Ndiaye.

Lobé Ndiaye a été tuée, mise dans un sac et jetée aux abords de l'autoroute à péage.



Le corps de la défunte a été retrouvé dans un sac. « On l’a contactée hier mercredi. On a signalé la présence dans un des containers où elle se rendait pour s’approvisionner en pièces détachées. Elle a quitté la maison vers 11 heures et 12 heures », raconte son frère, Bara Ndiaye, joint au téléphone par nos confrères.



D’après les membres de sa famille, Lobé Ndiaye prévenait toujours avant de sortir. Mais depuis ce fameux mercredi 28 juillet sa famille est restée sans nouvelles d’elle jusqu'à tard dans la nuit. Désespérée, cette dernière a tenté de la joindre sur son portable, mais « son téléphone ne sonnait même pas », confie son frère. Il ajoute qu’ils ont finalement lancé les recherches pour la retrouver. « On n’a fini par déclarer sa disparition », dit Bara Ndiaye.



Finalement, « c’est par la suite que la gendarmerie nous a saisis, faisant état de la découverte d’un corps sans vie. Elle a été agressée puis tuée et son corps jeté, à la sortie de Diamniadio. Le corps était mis dans un sac. Elle a un caractère bien trempé, je suis sûr qu’elle a résisté à ses agresseurs » témoigne le frère de la défunte.



Le corps a été transporté a la morgue l’hôpital Aristide Le Dantec. Une autopsie est en cours



Un individu a été interpellé pour nécessité d'enquête, le téléphone de la victime fouillé et des indices sont exploités par les enquêteurs.





