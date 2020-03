Crime passionnel : Assane Guèye avait fait 2 demandes de mariage rejetées par la mère de Marième Diagne Assane Guèye avait demandé en mariage à deux reprises, Marième Diagne, son ex petite copine, mais avait été systématiquement éconduit par la mère de la défunte, qui a toujours rétorqué que sa fille devait suivre ses études. Selon "L’Observateur", Marième Diagne avait présenté Assane Guèye à sa mère et ce dernier avait envoyé sa tante demander la main de la fille à deux reprises. Aussi le mariage de Marième Diagne avec Cheikh Faye, a-t-il brisé le cœur à Assane Guèye, qui est finalement passé à l’acte.

