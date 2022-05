Crime passionnel à Keur Massar : Les terribles aveux du meurtrier

Fallou Diagne, 20 ans, a fait face aux policiers enquêteurs du commissariat d’arrondissement de Jaxaay. Le mouleur de profession a reconnu avoir assené, au cours d’une bagarre, un mortel coup de couteau dans la région du cœur du menuisier métallique nommé Alioune Badara Ndour, alias Badou, 18 ans.



Ce que confirme l’autopsie du médecin-légiste, qui a livre les conclusions sur la cause du tragique décès du nommé Alioune Badara Ndour, alias Badou.



D'aprés "Senenews", le certificat de genre de mort consulté par "Les Echos", révèle que le jeune garçon est décédé à la suite d’une « plaie thoracique pénétrante et profonde avec perforation aortique ; et une hémorragie interne abondante a la suite de coups et blessures par arme blanche (couteau) ».