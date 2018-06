Crime raciste en Italie: Un sénégalais de 54 ans criblé de balles à Milan

Un Sénégalais du nom de Assane Diallo, 54 ans, a été tué la nuit dernière à Corsico, commune de la ville métropolitaine de Milan dans la région Lombardie en Italie, selon le site d’infirmation « lastampa.it ». Il a reçu six coups dans la tête, quatre dans la poitrine .., précise le média. Le meurtre a eu lieu dans la rue vers 23h 30. La victime mariée et père d’une fille de 11 ans travaillait comme agent de sécurité dans une boite de nuit. D’après les premiers éléments de l'enquête, il s’agirait d’un crime raciste. L’épouse d’Assane Diallo a raconté aux enquêteurs qu’un homme avait attaqué son mari la veille, en l'insultant à cause de la couleur de sa peau, souligne la même source.