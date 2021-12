Criminalisation de l’homosexualité: Abdoul Mbaye insiste sur des sanctions plus sévères

Rédigé par leral.net le Lundi 27 Décembre 2021 à 09:56

Abdoul Mbaye, ancien Premier ministre, s’est invité au débat sur la proposition de loi visant la criminalisation de l’homosexualité.



La proposition de loi, dit-il, vise à modifier le Code pénal pour punir “d’une peine de cinq à dix ans d’emprisonnement ferme et d’une amende d’1 million à 5 millions FCfa sans possibilité d’accorder des circonstances atténuantes, à quiconque aura été reconnu coupable d’actes contre nature.



Ainsi, cette proposition de loi vise à modifier la loi actuelle qui stipule que “ sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 100.000 à 1.500.000 francs, quiconque aura commis un acte impudique ou contre nature avec un individu de son sexe ”.



Ousmane Wade