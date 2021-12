Criminalisation de l'homosexualité: Karim Xrum Xax tacle sévèrement Ousmane Sonko pour son non engagement dans... L'activiste Karim Xrum Xax est d’avis que Ousmane Sonko ne s’est pas trop impliqué dans le combat pour la criminalisation de l’homosexualité. Il dénonce cette attitude du leader du Pastef, «Ousmane Sonko ne s’est pas engagé comme il se doit dans la lutte pour la criminalisation de l'homosexualité au Sénégal et cela me fait mal. Vu son statut, c'est lui même qui devait proposer cette loi", cogne Abdou Karim Gueye.

Rédigé par leral.net le Jeudi 30 Décembre 2021 à 16:44 | | 0 commentaire(s)|



Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook