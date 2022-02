Criminalisation de l’homosexuel au Sénégal : « Je donne totalement raison au président Macky Sall » (Alioune Tine) La criminalisation de l’homosexualité au Sénégal continue à défrayer la chronique. Interrogé sur cette question à l’émission Jury du dimanche, du 30 janvier, sur Iradio, le président-fondateur d’Afrikajom Center Alioune Tine a estimé qu’il faut « s’attaquer à d’autres problèmes beaucoup plus importants pour le Sénégal ». Il a informé par la même occasion, qu’il a décidé « de ne plus parler de l’homosexualité ». Tout en soulignant être en phase avec le président Macky Sall.



« J’estime que nous avons une frange d’extrême droite, homophobe qui fait de l’homosexualité son gagne-pain. Je pense qu’il est temps qu’on fasse preuve de discernement. Et si on s’attaquait à d’autres problèmes beaucoup plus importants au niveau du Sénégal ? », a lancé M. Tine.

Il a rappelé que « l’homosexualité a toujours existé au Sénégal et nous avons une loi qui l’interdit ».

« Cela suffit largement. Il faut qu’on fasse attention, surtout à la classe politique. Aujourd’hui, on a tendance à instrumentaliser la question de l’homosexualité et tout cela, c’est du populisme. Je donne totalement raison au président Macky Sall. La crainte, c’est le mariage homosexuel et pourtant, dans la Constitution, on a autorisé le mariage entre un homme et une femme, et c’est fini », a conclu le défenseur des Droits de l’homme.

