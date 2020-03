Criminalisation du viol et de la pédophilie : « la loi a été votée dans la précipitation », selon Hélène Tine Le vote de la loi criminalisant le viol et la pédophilie n’a pas été mûrement réfléchi et bien préparé. C’est l’avis de l’ancienne député, Hélène Tine, qui l’a déclaré ce dimanche, dans l’émission Grand Jury de la Rfm.

« En tant que femme, je salue le vote de cette loi. Mais je trouve que la loi a été votée avec beaucoup d’émotion. Elle a été votée dans la précipitation. Je pense que les magistrats devaient être impliqués dans le vote de cette loi, notamment pour les mécanismes de suivi. Aujourd’hui, il y a des problèmes d’applicabilité qui se posent. On ne vote pas une loi, simplement pour la voter, mais pour l’appliquer », a dit Hélène Tine

