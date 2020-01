Criminalisation du viol et de la pédophilie : la loi officiellement promulguée

Rédigé par leral.net le Samedi 11 Janvier 2020 à 08:47 | | 0 commentaire(s)|

Le Président de la République Macky Sall a promulgué ce vendredi la loi criminalisant le viol et la pédophilie. Et, c’était devant le garde des Sceaux, Malick Sall, du ministre de la femme Ndeye Saly Diop, de la présidente du Conseil économique social et environnemental (CESE),Aminata Touré, des femmes parlementaires, des conseillères et des représentantes d’associations féminines. Sur le compte "Facebook" de la présidence de la république, le chef de l’Etat a fièrement brandi le décret de promulgation notant que c’est « une nouvelle étape dans le processus irréversible à éliminer toute forme de violence, d'injustice et de discrimination basée sur le genre ».



Considéré jusque-là comme un simple délit, le viol était passible de cinq à dix ans de prison. Avec sa criminalisation et son entrée en vigueur, les auteurs encourent des peines pouvant aller de 20 ans jusqu’à la réclusion criminelle à perpétuité.







