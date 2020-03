Criminalisation du viol et de la pédophilie : le juge Télico liste les limites de la loi La nouvelle loi votée dernièrement par l’Assemblée nationale, criminalisant le viol et la pédophilie connaît plusieurs limites dont principalement l’indisponibilité des moyen techniques pour une enquête scientifique fiable en la matière. C’est le sentiment du juge Souleymane Télico, invité de l’émission Grand Jury de la Rfm ce dimanche.

Rédigé par leral.net le Dimanche 1 Mars 2020 à 12:46 | | 0 commentaire(s)|

« Dans les enquêtes menées, il y a un problème d’imputabilité. C’est la parole du prévenu contre celle de la victime ou les témoignages de proches, qui ne permettent pas souvent de condamner une personne. Ce qui fait que des personnes sont emprisonnées pendant deux ans, puis libérés », au bénéfice du doute. Selon le président de l’UMS, il y avait des préalables avant le vote de cette loi, notamment la mise à disposition de moyens techniques à la police scientifique pour éviter que des innocents ne soient condamnés aussi lourdement.

