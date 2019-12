Criminalisation du viol et de la pédophilie: les femmes juristes déplorent la non-effectivité de la loi L’Association des femmes juristes du Sénégal déplore la non-effectivité de la criminalisation du viol et de la pédophilie. En effet, a révélé la présidente, Dior Fall, le projet de loi a été adopté en Conseil des ministres, mais le caractère criminel du viol et de la pédophilie n’a pas été inscrits.

Rédigé par leral.net le Jeudi 19 Décembre 2019

Ce qui fait que ces crimes sont toujours des délits aux yeux de la loi. Aussi, la présidente de l’Association des femmes juristes du Sénégal, a-t-elle dit son intention de saisir les autorités compétentes, pour que des amendements soient apportés à ce projet de loi avant son passage à l’Assemblement nationale.

