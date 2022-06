Criminalité, délinquance, drogues, arrestations... : La police expose un bilan chiffré Le Bureau Communication et des Relations publiques de la Police nationale, a organisé, ce jeudi, la deuxième édition du ‘’Petit-déjeuner de presse’’ à l’École nationale de Police. L’initiative porte sur le rapport annuel des activités de la Police nationale.

« En 2021, il a été noté une tendance baissière de la délinquance et de la criminalité de 2,19 et un taux d’élucidation de 99 %, même s’il y a lieu de souligner que des actes de délinquance isolés sont parfois signalés », a déclaré le patron du bureau des Relations publiques de la Police nationale.



Selon lui, au total, 15 189 individus ont été arrêtés et déférés devant le procureur en 2021. Le rapport fait également état de près de 2 tonnes de drogue saisies entre avril et juin 2021. Concernant la criminalité liée à l’internet, elle est en expansion avec 1510 infractions contre 1221 en 2020.



Les données statistiques, si on en croit le rapport, montrent que les saisies record concernent le chanvre indien, avec la région de Thiès (929,1 kg) en tête, suivie de Kolda (377 kg), Dakar (186,877 kg), Sédhiou (144,6 kg) et Diourbel (128,5 kg).



Le rapport renseigne que 542 individus, notamment des Sénégalais (478), ont été interpellés dans le cadre de la croisade contre le trafic de drogue.





