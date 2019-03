Criminalité : les Etats-Unis dressent un tableau noir du Sénégal Dans un rapport en date du 14 mars dernier, le Bureau de la sécurité diplomatique de l’Ambassade des USA à Dakar a dressé un tableau peu reluisant de la criminalité au Sénégal.

Rédigé par leral.net le Mardi 26 Mars 2019 à 10:27 | | 0 commentaire(s)|

Dans le document, il est fait état que « les crimes de rue sont très fréquents en zone urbaines », selon Les Echos. Les « agressions régulières le long de la corniche ouest (Ouakam, Fenêtre-Mermoz et Fann), sont également évoquées. Egalement pointés du doigt, « les cars rapides et les Ndiaga Ndiaye qui conduisent de manière dangereuse avec des chauffeurs peu qualifiés ». Les vendeurs agressifs, les mendiants et les enfants des rues, qui tentent souvent de détourner l’attention des victimes pendant qu’un complice vole des objets de valeur », sont également mis en exergue.

