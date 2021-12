Criminel français le plus recherché en Europe: Comment Joël Soudron a blanchi l'argent de la drogue au Sénégal Un rapport de la Centif a désigné via Europol Joël Sourdon comme étant le criminel français le plus recherché d'Europe, a renseigné Libération.

Rédigé par leral.net le Samedi 4 Décembre 2021 à 06:25 | | 0 commentaire(s)|

Après les éléments mis à jour pour une commission rogatoire, la Centif débusque une transaction avec "Sunugal Sa" portant sur un terrain de 10.266 m2 situé sur la route de l'ancien aéroport.



Une opération troublante d'1,176 milliard dont 300 millions payés hors la vue du notaire. "Jamal Kane", l'histoire de sa fausse identité sénégalaise et ses connections politiques qui avaient poussé la Centif à arrêter son enquête en 2009 après un mensonge le présentant comme "le fils d'un riche héritier venu investir dans l'immobilier de luxe".



"Rezidor park in Radisson Dakar", terrains, biens immobiliers...Libération livre les détails de son impressionnant patrimoine et de ses comptes bancaires alimentés depuis le Mali sous le couvert de "Sté Cissé Mahamadou".

Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook