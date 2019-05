Crise Casamançaise : le Gprc répond au Forum civil Birahim Seck du Forum a soutenu, samedi, que le Président Macky Sall devait s’impliquer directement dans le dialogue politique et supprimer les intermédiaires dans le processus de paix en Casamance, lors d’une rencontre à Thionck Essyl.

La réponse du Groupe de réflexion pour la paix en Casamance (Gprc), dirigé par Robert Sagna ne s’est pas fait attendre.



Intervenant sur la RFM, Ama Diémé, membre du Gprc, s’est posé la question de savoir, « s’il n’y a pas d’intermédiaires, qui va aller à la rencontre des différentes factions du MFDC pour les amener à la table des négociations avec l’Etat » ? Et d’assurer, « nous continuerons nos efforts pour aller discuter avec le Mfdc et l’Etat, pour amener tout le monde à la table des négociations ».

