Crise à l’hôpital régional de Kolda : Les travailleurs en grève demandent le départ du directeur

Les grévistes reprochent à leur patron d’être un mauvais gestionnaire. « Des lenteurs récurrentes dans le paiement des indemnités, des motivations et des primes de technicité », entre autres, font partie des principaux chefs de réclamation énumérés par ces agents de santé.



S’y ajoute, « la mauvaise voierie ainsi que le problème du scanner qui n’arrive pas à fonctionner jusqu’à présent », regrette avec amertume Dr. Badji. Qui déplore dans la foulée le non respect par l’administration de l’hôpital du protocole de conciliation signé récemment suite à la médiation menée par l’inspecteur régional du travail. Toutes choses qui font que ces travailleurs ne réclament qu’une chose aujourd’hui : «le départ du directeur».



Interpellé sur la situation, le Directeur Djibril Iyan Sané évoque un problème de « déséquilibre de trésorerie », qui fait que « l’hôpital n’arrive pas à supporter les charges de personnel devenues lourdes ».



Cependant, « il n’y a jamais eu de retard de salaires. C’est seulement les indemnités qui connaissent des retards de paiement », a-t-il précisé. Il promet d’honorer cet engagement dès que possible. Non sans inviter les travailleurs à opter pour d’autres méthodes de lutte, puisque « chaque journée de grève occasionne une perte pour l’hôpital d’1,5 millions à 2 millions », a-t-il laissé entendre. Ce qui, selon lui, ne milite pas en faveur de la satisfaction de la plateforme revendicative de ces grévistes.













