Crise à la Cbao: Innocence Ntap Ndiaye invite les parties à un sursaut de responsabilité

En marge de la tenue à Saly de la 25e assemblée plénière du Haut Conseil du Dialogue Social, Mme Innocence Ntap Ndiaye s’est prononcée sur la crise sociale qui mine la Compagnie Bancaire de l’Afrique de l’Ouest (CBAO), filiale du Groupe (marocain) Attijariwafa Bank.



L’institution qu’elle dirige ayant été sollicitée par les travailleurs de la CBAO, l’ancienne ministre de la Fonction Publique et des Organisations Sociales, demande aux travailleurs d’accepter de conclure avec la Direction générale, un accord. Elle dit se soucier des répercussions que ce bras de fer pourrait avoir sur l’économie nationale, étant entendu que c’est la première banque du pays qui est affectée.



« C’est une crise qui a impacté le secteur économique, qui a impacté également la vie économique. C’est pour ça que j’interviens, juste pour lancer un appel aux travailleurs, à la Direction générale et au Gouvernement. Ça fait plus d’un mois que nous travaillons sur ce dossier et nous lançons un appel aux travailleurs à accepter la conclusion d’un accord avec la Direction générale.



C’est parce que CBAO est la première banque du pays. C’est de la même manière que j’invite l’Association des professionnels des banques à faire en sorte qu’il y ait un climat apaisé au sein des institutions financières de cette nature. Je pense que c’est extrêmement important parce que les banques constituent le levier pour atteindre l’émergence, dans la mesure où ce sont elles qui financent l’économie de notre pays. Encore une fois, j’invite les parties prenantes à arrêter le conflit », a dit Innocence Ntap Ndiaye, lors de la tenue à Saly, de la 25e assemblée plénière du Haut Conseil du Dialogue Social.



Pour rappel, depuis janvier, une crise sans précédent s’est installée entre le personnel et la Direction générale de la CBAO Sénégal, Filiale du Groupe Attijariwafa Bank.









Le Témoin