Crise à la Fédé de Basket/ Procès en diffamation: Me Ndiaye fait un drible long à l’Imprimeur Baba Tandian Le différend opposant Maître Babacar Ndiaye à Baba Tandian est loin de connaître son épilogue. Les deux parties ont déterré récemment la hache de guerre et l’affaire a pris une tournure judiciaire, malgré les bons offices joués par des acteurs du basket : la présidente de la Zone 2, Aya Pouye, le directeur technique national, Moustapha Gaye, le président du district de Guédiawaye, Pathé Keita, entre autres.

Me Babacar Ndiaye et Baba Tandian ont finalement lavé leur linge sale devant les juges, avec la tenue d’un procès en diffamation en début de semaine au tribunal correctionnel de Dakar. Le premier nommé, actuel président de la Fédération sénégalaise de basketball (FSBB) accuse le second de ternir son image et celle de l’instance dirigeante de la balle orange, à travers ses sorties répétitives dans la presse. Ce procès intervient deux semaines après l’entente des deux protagonistes au stadium Marius Ndiaye.



Baba Tandian, suspendu pour 10 ans par le bureau fédéral, avait déposé un recours hiérarchique auprès du ministère des Sports. C’est après le recours de Tandian que l’ancienne internationale sénégalaise de basket, Aya Pouye, avait pris l’initiative de le réconcilier avec le président de la FSBB pour apaiser le climat au sein du basket sénégalais.



D’après l’Enquête, l’affaire est certes mise en délibéré au 6 juin 2020. Mais, Baba Tandian dénonce la manière, dont les choses se sont déroulées. L’ancien président de la Fédération sénégalaise de basket dit avoir été piégé par son vis-à-vis. D’après lui, il a été invité à se présenter au tribunal pour trouver un consensus sur un report, pouvant aboutir à un désistement de la partie civile. Mais, cela n’a pas été finalement le cas. “Je ne me permettrai pas de parler du déroulement du procès, par respect à l’institution judiciaire. Mais, j’ai le droit de déplorer l’attitude de Maître Babacar Ndiaye. Il s’est permis de se rétracter au dernier moment. Il avait promis aux facilitateurs un renvoi du procès. Un report pouvait peut-être, lui permettre de faire un désistement. Celui-là, ne veut ni la paix avec moi ni la pacification du milieu du basket’’, a-t-il indiqué.



L’ex-président du Dakar université club, constate-t-il a été déloyal, en ne tenant pas parole, après avoir pris l’engagement de reculer devant de hautes personnalités du basket comme Aya Pouye, Moustapha Gaye, Yatma Diop (ancien international de football)… Baba Tandian, frustré après ce procès en diffamation, promet de poursuivre la lutte pour obtenir l’annulation de sa suspension aux postes électives des instances nationales du basket sénégalais. “Nous avions déjà trouvé un compromis avec le bureau fédéral, mais il y a de fortes chances que les choses tombent à l’eau. Le Saint-Louis basket club va rejeter toutes les négociations qui ont été faites par les bonnes volontés. Maintenant, nous irons jusqu’au bout’’, ajoute-t-il.



L’Imprimerie a aussi rappelé l’intention de Me Ndiaye de vouloir l’écarter de la course aux prochaines élections de la présidence de la Fédération sénégalaise de basketball. “Il cherche à m’amener au tribunal pour avoir une décision de condamnation lui permettant d’enrayer ma candidature. Son dessein consiste, d’abord, à faire capoter le projet de Saint-Louis basket club, puis à choisir son remplaçant pour protéger ses arrières. L’histoire du franc symbolique, dont parlent ses avocats n’est que saupoudrage’’, regrette-t-il.



A retenir que Baba Tandian, élu président du SLBC le 8 mars 2020, est suspendu pour une durée de 10 ans d’inéligibilité par la Fédération sénégalaise de basket-ball. La décision a été prise le 20 avril dernier. Le président Babacar Ndiaye et ses collaborateurs lui rapprochent de porter le discrédit sur l’instance dirigeante de la balle orange sénégalaise. Il avait déposé un recours hiérarchique auprès du ministère des Sports. Mais avant lui, les dirigeants de Saint-Louis BC avaient annoncé un recours juridictionnel contre la suspension de leur nouveau président. Enquête dit avoir essayé de joindre Maître Babacar Ndiaye pour accueillir sa version des faits. Mais, celui-ci n’a pas manifesté la volonté de se prononcer sur l’affaire.



