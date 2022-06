Crise au «Soleil» : Les travailleurs annoncent un sit-in et une grève de la faim

Le Président Macky Sall a exprimé de vives félicitations aux travailleurs des médias du service public. Mais dans les salles de rédaction du Soleil, le temps de la joie semble encore bien loin.

Très remontés contre leur hiérarchie, les travailleurs, par la voie du Collège des délégués du personnel et de l’intersyndicale, préviennent de journées mouvementées à venir. Les travailleurs annoncent pour le 15 juin, la tenue d’un sit-in à la Place de la Nation et d’une grève de la faim. «Au-delà du préavis de grève déposé depuis le 20 mai et qui va conduire prochainement à un arrêt total de travail, une première dans l’histoire de cette prestigieuse institution publique qu’est Le Soleil, le personnel prévoit des actions d’envergure en vue d’obtenir une satisfaction de l’ensemble des revendications légitimes», annonce le collège dans un communiqué de presse. Selon les travailleurs, la crise que traverse l’astre national est «inédite». «Depuis novembre 2021, tout est à l’arrêt. Dans ce contexte de cherté de la vie où le gouvernement a pris la décision d’augmenter les salaires dans presque toutes les structures, la Direction générale du Soleil, elle, continue de détruire des acquis des travailleurs et de bâillonner les libertés syndicales.



Cela, en violation flagrante de l’Accord cadre d’entreprise et des dispositions du Code du travail.»

En outre, rajoute le collège, «au moment où le chef de l’Etat parle de poursuite, avec les structures publiques de presse, de la dynamique de transformation numérique et de modernisation des médias publics, le Soleil ne dispose même pas d’un site référencé. Et pourtant, déjà en 1998, quelques années seulement après l’avènement de l’internet au Sénégal, le quotidien national était en ligne».

LeQuotidien

