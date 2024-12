Crise au sein de la FGTS/B : La vive réaction de Mballo Dia Thiam, après l’annonce de son éviction

Dans une correspondance datée du 26 décembre 2024, Mballo Dia Thiam qualifie les affirmations de Moussa Sissokho Guèye, de « ramassis d’inepties truffé de contre-vérités ». « Ce n’est pas en se cachant derrière son petit doigt, qu’on peut changer la nature des choses ni le cours de l’histoire », a-t-il lancé. Il accuse son opposant, de dénigrer les autorités et de manipuler les faits pour servir ses propres intérêts.



Un contexte de tensions exacerbées



La lettre qui a mis le feu aux poudres, émane du ministre de la Santé et, est datée du 23 décembre 2024. Elle reconnaît Mballo Dia Thiam comme le Secrétaire général du Sutsas, tout en laissant planer une ambiguïté sur son statut à la FGTS/B. Pour Moussa Sissokho Guèye, cela constitue une erreur, car, selon lui, Mballo Dia Thiam a été évincé lors d’un congrès extraordinaire organisé le 9 mars 2024 à Dakar, en présence d’un huissier de justice.



De son côté, Mballo Dia Thiam conteste la légitimité de cette assemblée, qu’il qualifie de mascarade. Il rappelle que le premier congrès ordinaire de la FGTS/B s’est tenu le 20 avril 2024, à Rufisque, en présence des délégués et des autorités et que son élection à la tête de la centrale a été validée par acclamation.



Des accusations croisées sur la gestion de la centrale



Mballo Dia Thiam dénonce la mauvaise foi de Moussa Sissokho Guèye, notamment sur la question des fonds de la centrale et du siège. Selon lui, le siège revendiqué par son opposant, appartient en réalité au Syndicat Unique des Débardeurs et Transitaires du Ménager (SUDTM) et non à la FGTS/B. Sur les finances, il affirme que Moussa Sissokho Guèye devra répondre de l’utilisation des ressources dans les prochains jours.



Concernant la légitimité syndicale, Mballo Dia Thiam ajoute que Moussa Sissokho Guèye n’est même pas membre du bureau de la FGTS/B ni du SUDTM, qu’il prétend représenter. « De quelle légitimité peut-il se prévaloir ? », s’interroge-t-il. Il accuse également ce dernier d’avoir torpillé la campagne électorale de la FGTS/B, en collaborant avec leurs adversaires.



Appel aux autorités



Face à cette situation qu’il juge intenable, Mballo Dia Thiam appelle les autorités à intervenir pour mettre fin à ce qu’il décrit comme une tentative de semer la confusion et de saboter le travail de la FGTS/B. « Il est grand temps pour les autorités de mettre fin à cette mascarade et de nous permettre de nous consacrer à notre mission : mettre le travailleur au centre de nos préoccupations pour un Sénégal encore plus rayonnant et souverain », a-t-il conclu.



La crise au sein de la FGTS/B risque de se prolonger, les deux camps semblant déterminés à camper sur leurs positions. L’issue pourrait dépendre d’une intervention des autorités ou d’une décision judiciaire.