Crise casamançaise: Pour Robert Sagna, " la guerre est finie, mais la paix reste à construire" Le président du Groupe de réflexion pour la paix en Casamance (GRPC) a donné des nouvelles rassurantes sur la gestion de la « crise en Casamance». Dans une interview accordée au Journal "Sud" quotidien, il a affirmé que « la guerre est finie» dans cette partie du pays.

" La guerre est finie mais la paix reste à construire », a-t-il déclaré dans les colonnes du journal.



Selon lui, " le retour des populations est plus qu'effectif. Beaucoup de combattants ont regagné leurs villages. Déjà l'année dernière, 21 personnes ont été réinsérées, des tôles ont été remises et une prime à ceux qui ont construit leurs cases pour leur réinsertion ».



Le président du Groupe de réflexion pour la paix en Casamance (GRPC) dit également, avoir noté " une accalmie générale dans le Sud du pays, avec une circulation dans tous les sens et une reprise des exploitations des champs et des rizières ".









Igfm



