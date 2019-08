Crise d'autorité à l'Ipres: Le Dg Mamadou Sy Mbengue défié et désavoué Depuis plusieurs mois, l'Institution de prévoyance retraite du Sénégal (Ipres) traverse une très profonde crise d’autorité. Une crise liée à la gestion des hommes et des ressources financières.

D’abord, l’affaire du trafic des tickets-restos qui a causé à l’institution un préjudice financier estimé à des centaines de millions de francs Cfa n’est pas encore élucidée. Ce, malgré la plainte annoncée en grande pompe par le Directeur général, Mamadou Sy Mbengue.



D’ailleurs, certains syndicalistes ne croient pas à cette plainte déposée à la Dic. Sinon pourquoi le Dg tarde-t-il à faire accélérer la procédure judiciaire pour faire auditionner les mis en cause, dont une de ses proches assistantes ?



Dans les coulisses, « Le témoin » a appris qu’à Saly (séminaire), un cadre des affaires juridiques de l’Ipres s’est distingué par des insanités en lieu et place de réflexions poussées. Pendant ce temps, un haut cadre des ressources humaines s’est fait agresser par une dame, chef de service, pour des raisons que « Le témoin » se garde de révéler.



Pis, l’ipres croule sous le poids de recrutements « clandestins ». Des recrutés dont la plupart sont des militants issus de la « base » politique (Tivaouane) de Mamadou Sy Mbengue. Justement qu’est-ce qui se cache derrière la mutation du chargé de mission B.F à Thiès ? Encore, encore, allez visiter l’agence Ipres du Point E, où la majorité des employés désertent les bureaux et sont payés à la fin du mois.



En tout cas, Mamadou Sy Mbengue se targue partout d'être le beau-frère de Marième Faye Sall, pour mieux influencer son monde. Et si son Pca Mamadou Racine sy, qui semble laisser pourrir la situation alors qu’on le connaissait très rigoureux, jetait son regard sur la gestion de l’ipres ? Ce serait vraiment salutaire ! Dommage, en tout cas, ce qui se passe dans une institution qui fut aussi prestigieuse…

