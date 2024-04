Crise d’électricité en Guinée Conakry : Le Président Diomaye Faye à la rescousse du général Doumbouya

Après sa visite à Nouakchott et Banjul, le chef de l’Etat s’apprête à venir au secours de Conakry, qui traverse une crise d’électricité. Diomaye Faye veut donner 120 mégawatts au Général Mamadi Doumbouya, relate "Bes Bi".



Avec cet appui, la tension est sur le point de baisser pour la junte militaire. « Si on a les 120 mégawatts, la situation va considérablement s’améliorer dans les ménages. Maintenant, la balle est dans le camp des autorités des deux pays au plus haut niveau, pour entériner les accords négociés par Edg et la Senelec », rapporte le site Africaguinee.



Les tests effectués ont été concluants.