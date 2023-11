Crise dans la coalition présidentielle: Les vérités crues de Maniang Faye, ancien Maire de Louga

Après la défaite de la coalition BBY dans la commune de Louga et dans la majeure partie des communes du département, les Maires sont dans de sérieuses difficultés dans leurs localités, La mainmise de l’opposition s’accentue de jour en jour .Au moment où les responsables doivent Fédérer leurs forces, ça vole dans tous les sens. La visite du Premier ministre Amadou Bâ, qui devait être une occasion pour resserrer les rangs, est passée comme un coup d'épée dans l’eau. Le collectif des listes parallèles qui était convié pour une audience, est rentré bredouille, par le fait de manœuvres politiciennes des responsables de Louga, qui sont coutumier des faits d’ostracisme.



Cet analyse est renforcée par M. Mamadou Cissé, responsable à Santhiaba, réputé être un fidèle de Maniang Faye. Selon M. Cissé, son mentor est aussi victime de ces tentatives d’isolement et il n’est pas seul dans cette situation, beaucoup de cadres Lougatois, par jalousie, sont écartés. " Pendant les 12 ans de règne du Président Macky Sall, au cours desquels, ils ont réussi leurs complots, avec la complicité de personnes nichées au Palais et qui sont bien identifiées. Ils reprennent du service en créant un cloisonnement entre le candidat Amadou Bâ et la base véritable, isolé des réalités que vivent les Sénégalais, entouré par des gens qui se sont embourgeoisés durant le règne de Macky Sall, oubliant que nous sommes dans un autre contexte.



Aujourd’hui, Maniang Faye a décidé de prendre son destin en mains. Jusqu’à ce jour, nous avons soutenu la coalition sans condition, mettant en exergue les relations de plus de 20 ans avec le Président Macky Sall. On est dans un nouveau départ et il faut d’abord évaluer le compagnonnage avec le BBY. Dans ce chapitre, le résultat est visible devant tous les Lougatois: Une tentative de musèlement, malheureusement qui ne réussira jamais, parce que jusqu’à ce jour, Maniang Faye demeure une réalité têtue à Louga.



Au sortir de notre rencontre de ce week-end nous avons reçu instruction de notre leader Maniang Faye, de nous impliquer activement dans le parrainage, en initiant le « parrainage blanc », c’est-à-dire de reconstituer notre base de données par le parrainage, renforcer notre ancrage et montrer que notre leader reste incontournable, en étant ouvert à toutes les forces politiques du pays, sans a priori .Nous travaillons sur un diagnostic froid et sans complaisance, en se regardant les yeux dans yeux, en se disant la vérité.



Hier, nous avons suivi le lancement du mouvement initié par le Ministre Benoît Sambou, qui, dans son diagnostic, n’a pas fait dans la langue de bois. La politique des manœuvriers professionnels de ruse, est terminée, les échappés solitaires et le suivisme, on est dans un contexte où personne ne peut cacher le mal vivre des Sénégalais et malheureusement, à ce jour, beaucoup de responsables travaillent pour leurs propres agendas. Et c’est peine perdue que de vouloir disperser les forces dans des combats sans intérêt, dans un contexte où rien ne sera plus comme avant ".